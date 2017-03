Bad-Dürrheim Kurorte denken an die Zukunft

Insgesamt können die Heilbäder und Kurorte im Land auf ein erfolgreiches vergangenes Jahr zurückschauen. Noch nie kamen so viele Gäste in die Gesundheitszentren und Wellnesstempel, informiert der Heilbäderverband. Über 3,1 Millionen Ankünfte wurden in den Heilbädern und Kurorten in Baden-Württemberg erfasst. Die Heilbäder und Kurorte stellten folglich ein wichtiges Fundament im Tourismus dar und machten 24 Prozent am Übernachtungstourismus und 15 Prozent aller touristischen Ankünfte in Baden-Württemberg aus.

Nicht nur bei Binnentouristen, sondern auch bei ausländischen Gästeankünften konnten sich die höher prädikatisierten Heilbäder und Kurorte im Land um ein leichtes Plus von 0,4 Prozent steigern. Ausländische Gäste machen dabei knapp ein Viertel der Ankünfte in baden-württembergischen Kurorten und Heilbädern aus. Spitzenreiter der ausländischen Quellmärkte sind, wie die vorherigen Jahre auch, die Schweizer Gäste, gefolgt von französischen und holländischen Besuchern.

Das positive Wachstum der Ankünfte ist laut Heilbäderverband unter anderem auf das wachsende Gesundheitsbewusstsein sowie den Wunsch nach Erholung zurückzuführen.