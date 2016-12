Bad-Dürrheim Kulturforum: Programm 2017 steht

Bad Dürrheim. Mittlerweile ist die Veranstaltungsreihe auch als Kulturforum bekannt und etablierte sich im Laufe der Jahre zu einer festen Größe im Veranstaltungskalender, die nach Angaben der Veranstalter auch gut besucht ist.

2017 dürfen sich die Interessierten auf sechs abwechslungsreiche Abende im Haus des Bürgers in Bad Dürrheim freuen. Ob Comedy, Musikeinlagen mit Witz, Kabarett, A Capella oder Vorträge: Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei, verspricht die Kur und Bäder GmbH.

Im nächsten Jahr sind folgende Künstler zu Gast im Haus des Bürgers in Bad Dürrheim: Am Freitag, 27. Januar, stehen erneut die sympathischen Tratschweiber aus Stuttgart "Dui do on de Sell", eine schwäbische Theatergruppe mit ihrem neuen Programm "Reg mi net uf" auf der Bühne. Es folgt am Freitag, 31. März, das Trio "Pätzold, Strohmeyer & Melis". Ihr Abendmotto lautet "Schöner Scheitern!".Weiter geht es am Freitag, 19. Mai, mit "Sascha Korf", dem deutschen Komiker und Improvisationskünstler und seiner Show "Wer zuletzt lacht, lacht am längsten".