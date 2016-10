Bad-Dürrheim Klumpp gratuliert

Bad Dürrheim-Unterbaldingen (kal). Einen passenden Rahmen, um den Unterbaldinger Profiradsportler Domenic Weinstein für den bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro erreichten fünften Platz im Bahnrad-Vierer zu ehren, bildete die Einweihung des neuen Radwegs in Richtung der Nachbargemeinde Geisingen. Bürgermeister Walter Klumpp hob bei seiner Rede hervor, dass die Stadt Bad Dürrheim und Unterbaldingen stolz darauf sei, einen so erfolgreichen Sportler und Olympioniken in ihren Reihen zu haben. Als die bedeutsamsten Erfolge in den letzten vier Jahren zählte er unter anderem den neunten Platz im Mannschafts-Zweier bei der EM 2012, den zweiten Platz in der Einzelverfolgung bei der EM 2015, und die Wiederholung dieser Platzierung in der gleichen Disziplin bei der WM 2016 in London auf.