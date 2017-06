Bad-Dürrheim "Klassik live" erklingt wieder

Bad Dürrheim. Zur Konzertreihe "Klassik live" wird am Montag, 12. Juni, in Bad Dürrheim eingeladen. Beginn ist um 19.30 Uhr im Konzertraum des Hotels am Solegarten, Luisenstraße 14. Der Eintritt ist frei. Den Abend gestaltet das Kammermusikduo Gleim und Schmitt. Das Duo entstand 2012 in Freiburg. Seitdem präsentieren die leidenschaftlichen Musikerinnen Valeria Gleim (Violine) und Ayla Schmitt (Klavier) jedes Jahr ein wohlabgestimmtes, interessantes Programm.