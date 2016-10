Bad-Dürrheim Junge Leute zu begeistern ist schwierig

Im Jahr 1982, als der Verein ohne Vorsitzenden da stand, wurde Fritz Dinger gefragt, ob er dieses Amt übernehmen würde. Mitglied war er nicht, jedoch war der in Villingen wohnhafte Optikermeister durch sein Fachgeschäft in der Kurstadt bekannt, das er zunächst in der Viktoriastraße, später am Lindenplatz hatte. "Ich habe nicht ja gesagt, weil ich gehofft hatte, allen Vereinsmitgliedern Brillen zu verpassen", scherzt der 79-Jährige. Im Chor mitsingen war auch nicht seine Absicht und auch nicht vorgesehen, denn in der Nachkriegszeit hatte es sich entwickelt, dass der Vorsitzende stets ein passives Mitglied war.

Einmal, so erinnert sich Dinger, habe er bei einem Konzert mitgesungen, um zu erleben, wie man sich dabei fühlt. Im Schulchor jedoch war er bis zu seinem zwölften Lebensjahr aktiv, erzählt er und fügt hinzu, dass er Liebhaber vieler verschiedener Musikrichtungen ist. Während seiner jahrzehntelangen Amtszeit habe es eine einjährige Unterbrechung gegeben, zuvor wurde er zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Doch als der Chor dann wieder ohne Führungskraft dastand, wollte Dinger ihn nicht im Stich lassen und übernahm wieder das Amt, das er bis heute inne hat. "Bis jetzt hat sich noch keiner als Nachfolger aufgedrängt", schmunzelt er. Allerdings sehe er auch keinen Grund, mit der Tätigkeit aufzuhören. "Es ist ein schöner Verein, mit lieben, netten Menschen", versichert er.

Als erster Vorsitzender übernimmt er die administrativen Aufgaben und sorgt dafür, dass in der Chorgemeinschaft die ausgeglichene und kameradschaftliche Atmosphäre erhalten bleibt. Die geplanten Jahresausflüge und deren Ziele werden gemeinsam besprochen, die Konzerttermine überlässt Dinger dem Dirigenten Helmut Salmen, der den Chor seit 40 Jahren leitet und ihn mit seinem vielfältigen Repertoire zu einem hohen Niveau gebracht hat. Dinger bedauert, dass es sehr schwer sei, junge Menschen für den Chorgesang zu begeistern, auch die Herren haben sich zurückgezogen, so dass zurzeit nur noch der Frauenchor besteht. Das halte ihn jedoch nicht davon ab, als feste kulturelle Institution in der Kurstadt zu wirken. "Ich danke allen passiven und aktiven Mitgliedern für ihre Treue zum Verein", betont der Vorsitzende. Am heutigen Freitag wird anlässlich des 150-jährigen Bestehen des Gesangvereins zu einem Konzert in die Kurklinik Limberger eingeladen, Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.