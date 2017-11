Bad-Dürrheim "In Bad Dürrheim tut sich was"

Bad Dürrheim (kal). Auf der Hauptversammlung blickte sie auf die Aktivitäten zurück und gab bekannt, was im neuen Vereinsjahr geplant sei. Die Leerstände von Geschäften in der Innenstadt seien relativ gering, das Interesse von Geschäftsleuten, sich in der Kurstadt niederzulassen, sei recht groß. Acht Neueröffnungen von Läden mit verschiedenen Angeboten konnten registriert werden. "Ich hoffe, dass die Geschäfte in der Innenstadt länger bestehen", äußerte die Vorsitzende.

Verkaufsoffene Sonntage sowie die Gewerbeschau wurden durchgeführt, ebenso ein Wirtschaftstreff. Erfreulich sei es, dass im Gewebegebiet eine weitere Fläche verkauft wurde. Ein Fitnesscenter, Gastronomie und ein Büro für Existenzgründung wollen sich dort ansiedeln. Das geplante Konzept für das Projekt "Irma" werde vom Gewerbeverein befürwortet. Es solle vorwärtsgehen, wünschte sich Pfaff, denn man brauche Investoren, die darüber keine negativen Schlagzeilen lesen müssten.

Die Parkplätze in der Innenstadt sollten erhalten bleiben, da sie gebraucht werden. Der Großraumparkplatz sei oftmals zu voll. Nicht glücklich sei man über die Einfahrt in die Friedrichstraße, hier müsse ein anderes Konzept geschaffen werden. Dafür plädierte auch Andrea Kanold von der Abteilung Forum Innenstadt. Eine richtige Lösung hänge vom Projekt "Irma" ab, erst dann gehe es auch mit der Bahnhofsstraße weiter. Auch die Parkplatzsituation, so bemerkte Kanold, werde sich danach klären. Geplant werde, ein Wirtschaftsquartier einzurichten, bei dem sich die Gewerbetreibenden austauschen und an einem Strang ziehen könnten.