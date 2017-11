Bad-Dürrheim Idee aus Bad Dürrheim erhält Preis

Bad Dürrheim/Stuttgart (rtr). Insgesamt fließen 2,7 Millionen Euro für die von den Kommunen eingereichten Projekte. Davon entfallen 25 000 Euro für die von Bad Dürrheim eingereichte Wettbewerbesidee unter dem Motto "Stadt und Land, Hand in Hand".

Insgesamt hatten sich 147 Kommunen aus dem ganzen Land an dem Wettbewerb beteiligt. Ihnen sei eines gemeinsam, so Staatssekretärin Bärbl Mielich bei der Preisverleihung am Donnerstag: Kommune, zivilgesellschaftliche Partner und Bürgerschaft zögen zusammen an einem Strang. "Damit sind Sie Pioniere und Vorbilder für andere Kommunen im Land, die sich ebenfalls auf den Weg machen wollen. Wir freuen uns jetzt schon darauf, zu sehen, wie sich Ihre Quartiere in den nächsten Jahren entwickeln", so die Staatssekretärin.

Wie von der Pressestelle des Sozialministeriums zu erfahren war, stehe noch nicht fest, ob die nun ausgezeichneten Projekte auch weiterhin finanziell bezuschusst würden. Dass die Quartiersentwicklung dem Ministerium am Herzen liegt, machte Minister Manne Lucha deutlich. Das Land wolle diesen Schwerpunkt auch in den nächsten Jahren entwickeln.