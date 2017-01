Bad-Dürrheim Gute Umsätze für Hotels und Kliniken

Bad Dürrheim. So etwa in der Pension Haus Jakob. Betreiberin Antonie Fischer konnte die wenigen Betten kaum belegen. "Es lief sehr schlecht. Viele haben aus persönlichen Gründen abgesagt". Viel besser lief es bei Gabriele Rother-Goetz von der Apartment-Anlage Parkblick auch nicht: "Wir hatten über Weihnachten viele krankheitsbedingte Absagen. Vor allem an Heiligabend. Besonders unsere Stammgäste haben uns gefehlt." Mittlerweile sei das Geschäft aber wieder langsam angelaufen, ganz ausgelastet war ihr Aparthotel aber auch an Silvester nicht, beschreibt Rother-Goetz eine eher schwierige Zeit zum Jahresende.

Die Probleme ihrer Mitbewerber hatte Gertrud Engesser, Betreiberin der Pension Gertrud nicht: "Ich habe meine Pension über Weihnachten geschlossen um das Fest mit meiner Familie zu verbringen." Sie blicke aber auf ein insgesamt gutes Jahr zurück, das, aufgrund ihres hohen Alters, den Rahmen ihrer Möglichkeiten voll ausgefüllt habe. Besser lief es in den größeren Hotels in Bad Dürrheim. Frédéric Schmidt vom Best Western Soleo Hotel am Park zeigte sich zufrieden mit dem Weihnachtsgeschäft: "Wir waren über die Feiertage ganz gut ausgelastet und auch über Silvester lief das Geschäft gut." Normal sei für die Weihnachtsfeiertage, dass die Einzelzimmerauslastung eher niedrig ist, weil zu dieser Zeit wenige allein reisen würden, erklärt Schmidt.

Alexandra Limberger, die das Hotel Solegarten und das Apartmenthaus Sport Chalet betreibt, blickt auf eher durchwachsene Feiertage zurück. "Ein ganzer Bus hatte leider an Weihnachten abgesagt. Für Silvester hatten wir aber wieder gute Belegungszahlen. Ohnehin ist bei uns über Silvester mehr los als an Weihnachten", schaut Limberger positiv auf das Geschäft zum Jahreswechsel. Auch in der Klinik Limberger, die von Alexandra Limbergers Mann Joachim geleitet wird, ist man derzeit gut ausgelastet. "Dadurch, dass wir für Privatbucher in der Klinik Weihnachten und Silvester in einem Paket anbieten, waren wir hier auch über die Feiertage gut ausgelastet. Insgesamt war es ein gutes Jahr für uns – aber ein bisschen besser geht immer", führt Alexandra Limberger mit Blick auf das kommende Jahr aus.