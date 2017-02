Bad-Dürrheim Größere Aufgaben stehen an

Bad Dürrheim-Unterbaldingen (kal). Der zum neuen Ortsvorsteher von Unterbaldingen gewählte Jürgen Schwarz griff in seiner Antrittsrede die in nächster Zeit anstehenden kommunalpolitischen Themen auf. Als Ortsvorsteher in einer intensiven Einarbeitungsphase bat Jürgen Schwarz um Nachsicht, dass er am Anfang seiner Amtszeit nicht gleich alles in Angriff nehmen kann. In den sechs Wochen seit seinem Amtsantritt habe er schon mehrerer Gespräche mit der Stadtverwaltung und einigen Behörden zu verschiedenen Themenfeldern geführt. Fast täglich sei Kontakt zum Amtskollegen Karlheinz Ullrich aus Oberbaldingen bestanden, wobei miteinander ein Konzept für die gemeinsame 1250-Jahrfeier beider Ortschaften in 2019 erarbeitet worden sei. In den nächsten Wochen solle eine Kostenkalkulation erstellt werden. Den Vereinen wolle man das Fest-Konzept im Sommer vorstellen. Die Konstituierung eines Festausschusses und Aufteilung in einzelne Arbeitsgruppen sei für den 1. Dezember geplant.