Bad-Dürrheim Gitarrenkonzert mit Markus Segschneider

Bad Dürrheim. Jedes der zahlreichen Konzerte Markus Segschneiders ist ein Erlebnis der besonderen Art, so die Organisatoren: "Ein Mann, sechs Stahlsaiten, und nicht einen Augenblick kommt das Gefühl auf, dass etwas fehlt." Markus Segschneider verfügt als Gitarrist über ein ungeheuer großes Repertoire an Stilmitteln, die sich in seinen Kompositionen nahtlos miteinander verbinden. Ihm werden seit einiger Zeit "umwerfendes Gitarrenspiel" (Bridge guitar reviews) und eine "überbordende Ideenvielfalt" (Akustik Gitarre) attestiert. Diese Eigenschaften brachten ihm einen Vertrag beim renommierten Label Acoustic Music ein. 2012 erschien die dritte CD mit dem Namen "Hands at work", 2014 "Sketchbook". Es scheint überhaupt keine Grenzen zu geben für das, was Segschneider mit und auf seiner Gitarre anstellt. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.