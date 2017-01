Bad Dürrheim. Die evangelische Kirchengemeinde lädt am morgigen Dienstag um 15 Uhr zum nächsten Senioren-Treff "60 Plus" in das Haus der Begegnung, Johanniterweg 13, neben der evangelischen Kirche ein. Prädikantin Monika Alt, die das Treffen leitet, ist es gelungen, einen Referenten zu gewinnen, der die Arbeit der Gideons näher bringt. Eberhard Friebe, Gemeindemitglied und Mitglied im Gideon-Bund, berichtet über die vielfältigen Aufgaben der Bibel-Weitergabe. In einem Film wird der weltweite Gideon-Dienst vorgestellt. Die Gideons sind eine internationale Vereinigung von christlichen Führungskräften mit ihren Ehefrauen. Ihre Aufgabe sehen sie – neben der Mitarbeit in ihren eigenen Kirchen und Gemeinden – in der Weitergabe von Gottes Wort.