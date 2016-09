Bad-Dürrheim Gelungene Premiere

Vor zwei Jahren, so blickte er zurück, sei das Thema Ferienprogramm angesprochen worden. Spontan haben sich fünf Vereine zum Mitmachen gemeldet. Die Riedhexen luden zum Basteln, Spielen und Kinderschminken ein, die Narrenzunft Eckbühl Blätz fertigte mit ihren kleinen Gästen Traumfänger an, die Feuerwehr bot Wasserspiele an und faszinierte mit der Drehleiter, der Musikverein unternahm eine musikalische Erlebnisreise, beim Tennisverein gab es Spannung, Sport und Spiel. Insgesamt nahmen 52 Kinder teil. Im nächsten Jahr soll in der vierten, fünften und sechsten Sommerferienwoche wieder ein Programm mit ähnlichem Ablauf stattfinden. Schön wäre es, so äußerte sich Bertsche, wenn sich noch weitere Vereine daran beteiligten würden, auch Privatpersonen könnten etwas anbieten. Da es nicht selbstverständlich ist, dass Personen ehrenamtlich in der Freizeit etwas mit den Kindern unternehmen, sprach der Rathauschef allen Mitwirkenden seinen Dank aus.

Für ein gemütliches Beisammensein hatte er ein kleines Fest vorbereitet.