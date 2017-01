Bad-Dürrheim Fürstenberg-Brauerei wird Hauptsponsor

Die VSAN setzt sich für die Förderung des Brauchtums der Schwäbisch-Alemannischen Fastnacht ein. Deren Präsident Roland Wehrle freut sich auf eine "enge, von einer offenen Kommunikation geprägten Zusammenarbeit" und würdigt die Fürstenberg Brauerei als einen "großen Förderer von Vereinen und der Fasnet".

Der am 16. November 1924 in Villingen gegründete Verband mit Sitz in Bad Dürrheim ist eine von Deutschlands ältesten Narrenvereinigungen, ein Zusammenschluss von 68 Narrenzünften und sieben Partnerzünften, die in den Regierungsbezirken Freiburg und Tübingen, im Regierungsbezirk Schwaben sowie in fünf Kantonen der deutschsprachigen Schweiz beheimatet sind. Mit dem Zentralmuseum der Vereinigung, dem Narrenschopf in Bad Dürrheim, ist ebenfalls eine enge Zusammenarbeit geplant. So wird zum Beispiel über gemeinsame Pauschalangebote für Gruppen nachgedacht, die sowohl bei Fastnachts- als auch bei Bierfreunden auf Interesse stoßen.

Die mit der VSAN vereinbarte Partnerschaft dokumentiert nach den Worten von Fürstenberg-Geschäftsführer Georg Schwende einmal mehr das klare Bekenntnis der Brauerei, sich in der Region zu engagieren. "Das tun wir aktuell nicht nur bei Narrentreffen und anderen Festen. Wir unterstützen unsere Vereine und Partner mit Kompetenz und Leidenschaft – sei es aus dem Bereich Musik, Sport, Kultur oder Brauchtum."