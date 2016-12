Bad-Dürrheim Friedrichstraße: 2018 ist Baustart

Merz mag eine stelen- oder gar säulenhafte Optik und demzufolge auch Arkaden, das ist vielen seiner Entwürfe anzusehen. Auch bezüglich der Friedrichstraße 6 will der heimische Kreative entsprechend vorgehen, sein Stil mag jedoch immer noch nicht alle überzeugen. Im Moment befindet sich in dem Geschäft noch eine Filiale des Kaffeemachers, diese wird aber zum Jahresende schließen.

Im TA wurde "das Pfeilerhafte" des unter anderem sieben Wohnungen beinhaltenden und in Weiß und Schwarz gehaltenen Projekts neuerlich hinterfragt. Dieter Merz gab sich daraufhin kurz angebunden: "Die Fassadengestaltung ist bereits beschlossen. An dem Projekt machen wir schon lange genug herum, man muss sich an Beschlüsse auch einmal halten!" Tiefgarage, Erdgeschoss mit Laden- und Geschäftsflächen, drei Obergeschosse, eine Attika zur Verdeckung des Daches, zwei Längsparkplätze vor dem Haus und zwischen dem Baumbestand – sehr viel dürfte am "Zeichentisch" nicht mehr geändert werden müssen.

Auch Stadtbaumeister Holger Kurz würde zwar noch gern einzelne Gestaltungselemente überdenken, insgesamt aber lobte er den Entwurf und führt die Adjektive gut und mutig im Mund.