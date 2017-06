Bad-Dürrheim Förderung für Privatbau möglich

Was die Förderanträge von privater Seite betrifft, verwies Lamm auf die enge Zusammenarbeit mit der Kommune und dem gegründeten ELR-Forum, das mit Vertretern aus allen Stadtteilen besetzt ist. Sein Büro stehe beratend zur Seite, habe aber keine Befugnis zu entscheiden, welcher Antrag bei der Genehmigungsbehörde eingereicht werden soll, ließ er wissen. Welche Fördermöglichkeiten es gibt, sei es zur Umnutzung und Sanierungen von Gebäuden im Ortskernbereich, Sicherung oder Schaffung der Grundversorgung, Projekte zur Schaffung von Arbeitsplätzen und weiterem mehr, kann bei der Stadtverwaltung, den Ortsverwaltungen, in Person bei Stadtbaumeister Holger Kurz oder dem Büro Kommunalplan in Tuttlingen in Erfahrung gebracht werden. Wichtig sei, dass die privaten Vorhaben frühzeitig angemeldet werden, sodass ausreichend Zeit für die Beratung bleibt. Bereits jetzt sei man dabei, die Förderkulisse für 2018 vorzubereiten, ließ Lamm verlauten.

Eine weitere Bürger-Informationsveranstaltung für die Stadtteile Sunthausen, Hochemmingen und Biesingen findet am Mittwoch, 19. Juli, um 19.30 Uhr im Bürgersaal vom Rathaus in Sunthausen statt. Bad Dürrheim wird am 14. November Gastgeber für die Zusammenkunft der Vertreter von 35 Kommunen sein, die als Schwerpunktgemeinden in das ELR-Programm in Baden-Württemberg aufgenommen wurden.