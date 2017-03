Bad-Dürrheim Firma zeichnet langjährige Mitarbeiter aus

Bad Dürrheim. Die Motherson Orca Precision Technology GmbH ist seit 2010 in Bad Dürrheim in der Carl-Zeiss-Straße angesiedelt. Das Unternehmen fertigt hochwertige Präzisionsdrehteile für alle Industriezweige und ist auf Einspritzsysteme, Abgasregelungen und Benzinpumpen-Komponenten spezialisiert. "Durch die Herstellung von Präzisionsdrehteilen und durch unseren modernen Maschinenpark zählen führende Automobilzulieferer weltweit zu unseren Kunden", teilt die Firma mit. Kürzlich konnten nun 18 treue Mitarbeiter im Rahmen einer Betriebsfeier geehrt werden. Seit 40 Jahren dabei sind Michele D’Angelo, Franz Ratzer und Herbert Fichter. Dirk Beha und Achim Schäfer können auf 30 Jahre zurückblicken. Andrea Eisold und Jaquline Pisano sind seit 20 Jahren in der Firma. Auf zehn Jahre Betriebszugehörigkeit können zurückschauen Sigrid Vogt, Andrej Gergert, Vitali Scheier, Martin Capin, Hatice Tad, Erika Pyrk, Eva Barnett, Muharema Tulic, Christine Hegenauer, Viktor Frank und Monika Fuchs.