Bad-Dürrheim Faust schließt verhängnisvollen Pakt

Bad Dürrheim. Das Regionen­theater im Club Bad Dürrheim lädt am Donnerstag, 19. Januar, um 20 Uhr im Kurhaus in Bad Dürrheim zu "Faust, der Tragödie erster Teil" nach Johann Wolfgang von Goethe ein. Faust, ein nicht mehr junger, angesehener Forscher und Lehrer zieht eine selbstkritische Lebensbilanz. Er ist beruflich und privat unzufrieden: Als Wissenschaftler fehle es ihm an tiefer Einsicht und brauchbaren Ergebnissen und als Mensch sei er unfähig, das Leben in seiner Fülle zu genießen.