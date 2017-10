Bad-Dürrheim "Es wird nach und nach immer besser"

Die zur Instrumentenvorstellung gekommenen Eleven entlockten beispielsweise dem Saxofon recht schnell einen Grundton, daraufhin leuchteten deren Augen natürlich. "Auch auf die Atmung kommt es in der Blasmusik an", so Gutgsell, zu weit freilich wollte der Musikfachmann aber dann doch nicht in die Theorie eintauchen. Joachim Gutgsell leitet die Ausbildung am Holzblasinstrument federführend, Blasorchester-Dirigent Kuno Mößmer ist für die Blechblasinstrumente zuständig.