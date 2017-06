Bad Dürrheim (wst). Der Gemeinderat tagt am heutigen Donnerstag ab 19 Uhr im Friedrich-Arnold-Saal. Auf der Tagesordnung steht unter anderem das so genannte Gesetz zur Stärkung der Quartiersentwicklung durch Privatinitiative. Dahinter verbirgt sich ein Gesetz mit dem Ziel, dass die Einzelhandels- und Dienstleistungszentren außerhalb klassischer Einkaufszentren gestärkt werden. Darüber hinaus der Breibandausbau in den Stadtteilen Ober- und Unterbaldingen. Die Vergabe eines Rüstwagens, Anlegung von Urnengräbern in Biesingen, Öfingen und der Kernstadt sowie die Anlegung eines Erdgrabfeldes in Öfingen sowie eine Änderung des Bebauungsplans Stocken und die Teilnahme am Ideenwettbewerb Quartier 2020.