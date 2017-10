Bad-Dürrheim Eine Woche dauert das Geburtstagsfest

Bad Dürrheim. Die ausgedehnte Feierlichkeit ist in Thementage gegliedert, die Begriffe lauten Tradition, Heilklima, Gesundheit und Vitalität, Kneipp-Tag, Entspannung und Sole. Wer sich für die Geschichte des Erfolgsmodells Solemar interessiert wird ebenfalls fündig, der Blick reicht bis in die Anfänge. Ausgestellt sind beispielsweise alte Solebohrer, natürlich stehen auch wieder die Bad Dürrheimer Show-Salzsieder parat und zeigen was man mit Salzwasser alles anstellen kann.

Los geht’s am Montag, 16. Oktober, mit der Eröffnung der Ausstellung "30 Jahre Solemar", ab 17 Uhr gibt es einen Auftritt des St. Georgener Trachtenvereins. Der Dienstag startet als Tag des Heilklimas früher, ab zehn Uhr werden kostenlose Nordic Walking-Runden durch den Kurpark angeboten; Atemgymnastik inklusive. Auch Novizen des sehr sanften Sports sind willkommen, Walkingstöcke stehen kostenlos bereit.

Am Mittwoch dreht sich alles um Gesundheit und Vitalität, der Reha-Bereich informiert im Solemar-Foyer und bietet von 8.15 bis 18 Uhr ebenfalls kostenlose Trainingseinheiten mit Gewichten an.