Bad Dürrheim-Oberbaldingen (jdk). Ein Glas Sekt zur Begrüßung, ein gediegenes Ambiente, ein Wohlfühlabend und reichlich Gelegenheit zum Gespräch und dabei noch fundierte Informationen zum Ehealltag, all dies bietet der nächste Candle-Light-Evening für Ehepaare und solche, die es werden wollen, am kommenden Samstag, 29. Oktober, ab 19.45 Uhr im Gemeindesaal der evangelischen Kirche Oberbaldingen, Hauptstraße 4. An dem Abend werden Katja und Stephan Stöhr sprechen. Sie leiten den Wörnersberger Anker, eine landeskirchliche Einrichtung, welche sich unter anderem die Stärkung von Ehe und Familie zum Ziel gesetzt hat. Das Ehepaar Stöhr wird an diesem Abend ein Impulsreferat zum Thema "Zwischen Windeln, Familie, Beruf und Zweisamkeit – den Ehealltag mit Gott gestalten" halten. Anmeldungen werden erbeten an das Ehepaar Rempp, 07726/92 9 2 55, oder unter rempp@web.de oder an das Ehepaar Kienzle 07706/56 00.