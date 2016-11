Bad-Dürrheim Dieter Link erhält den Ehrenbrief

Bad Dürrheim. Dieter Link bekam die Würdigung für sein großes Engagement im Bereich Vereinssport sowie für den Sportausschuss verliehen. Insgesamt wurden zudem acht Mannschaften mit dem kleinen Glaspokal ausgezeichnet, zwei Einzelsportler mit der Ehrenplakette in Bronze und fünf Einzelsportler erhalten eine Sonderehrung

Diese geht in Form eines Gutscheins an: Lea Koch Südbadische Meisterin U15 und 3. Platz bei den Badischen Meisterschaft im Judosportverein 1950 Villingen; Holger Mungenast, 3. Platz bei der Deutschen Duathlonmeisterschaft Altersklasse 40 M, Verein: Schweizer Electronic Team Tria Schramberg; David Ketterer 3. Platz bei den Deutschen Meisterschaft im Riesenslalom Verein: Schwimm- und Skiclub Schwenningen; Dominik Sowieja, Europameister im Duathlon sowie im Triathlon (Altersklasse 25 bis 29 Jahre) Verein: Neckarsulmer Sportunion; Dominic Weinstein, 2. Platz bei der Bahnrad WM sowie Teilnahme an den Olympischen Spielen, Verein: Radnet Rose Team Ehrenplakette in Bronze: Sandra Tramm, Bezirksmeisterin über 200 Meter Lagen; Lucie Deuring, Bezirksmeisterin über 100 Meter Rücken; SG (Spielgemeinschaft) Oberbaldingen C-Jugend Hallenbezirksmeister 2016 werden mit dem kleinen Glaspokal der Stadt: SG (Spielgemeinschaft) Oberbaldingen C-Jugend Hallenbezirksmeister 2016, die Mannschaft besteht aus Feliz Blum, Noah Metzger, Louis Münzer, Tamim Qazizada, Marco Schmid, Tim Schumacher, Tristan Schwörer, Daniel Zerr und Tom Zimmermann sowie den Trainern Olaf Schumacher und Georg Schwörer. Kleiner Glaspokal der Stadt: Turnerbund 1911 Damen 3 Meister der Bezirksliga 2015/2016, die Mannschaft besteht aus: Carla Baur, Jule Baur, Viola Bayer, Sophia Bucher, Alisa Greguric, Jessica Hils, Caroline Holweger, Nathalie Laub und Stefanie Lützow sowie den Trainer Andrea und Zdravko Greguirc: Als weitere Mannschaft Damen 4 Meister der Bezirksklasse 2015/2016 Carla Baur, Viola Bayer, Sabrina Fehrenbacher, Luisa Hauser, Jana Hör, Nathalie Laub, Lara Lützow, Lea Werner, Alica Vogel sowie die Trainerin Andrea Greguric.

Als weitere Mannschaft: TC Rot-Weiß Damen Meister der Bezirksklasse 4, 2016 Bianca Böck, Carolin Hirt, Marion Hirt, Petra Hoer-Wursthorn, Mona Klemke, Deborah Künstler, Katharina Schmider, Stephanie Stobbe und Sandra Tramm.Ebenfalls SG 1922 Hochemmingen, A-Jugend Meister der Kreisliga A 2015/2016 Dominic Dieda, Mika Fleischmann, Lukas Hall, Valentin Hauer, Marvin Herger, Daniel Kilian, Robin Kleinhans, Manuel Messner, Markus Nann, Felix Obrowski, Jonas Peter, Niklas Rajsp, Luis Reichmann, Simon Seyerle, Marcel Schmelzer, Andre Schmelzer, Leo Schwörer, Niklas Schumacher und als Trainer Markus Schmelzer.