Bad-Dürrheim Die Menschen an die Hand nehmen

Die Ehrenamtlichen helfen den Flüchtlingen, die deutsche Sprache zu lernen, was gerne angenommen wird. Sie helfen bei Einkäufen, begleiten sie zu Erledigungen auf den Ämtern und hören sich um, ob für den einen oder anderen ein Job angeboten werden kann. "Es ist wichtig, Vertrauen aufzubauen", so bestätigen sie. Es wird erzählt und zugehört. Alex aus Eritrea berichtet von seiner Frau und seinem sieben Monate altem Töchterchen, beide leben in Frankfurt. Sein Wunsch ist es, in Villingen, wo er arbeitet, für sich und seine kleine Familie eine Wohnung zu finden, in Villingen möchte er abends Deutschkurse besuchen. Auch wünscht er sich wieder ein Fahrrad, mit dem er zur Arbeit fahren kann. "Ich hatte mein Rad am Bahnhof abgestellt und abgeschlossen, als ich zurück kam, war es weg, es wurde gestohlen".