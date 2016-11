Bad-Dürrheim Deutschlands einziger Profimusiker auf der Autoharp

Alexandre Zindel hat ein Alleinstellungsmerkmal, denn er ist der einzige Autoharpspieler und Sänger in Deutschland, der professionell Konzerte gibt. Meistens spielt er vor einer größeren Publikumskulisse. Ein Ausdruck seiner Professionalität war zweifellos auch, dass er sich nicht davon beirren ließ dass die Stuhlreihen im Veranstaltungsraum des Haus des Gastes lediglich mit 20 Personen gefüllt waren.

Welch enge Bindung der studierte Sänger und Diplom-Musiker zu seinem Instrument hat und wie er seine gesanglichen Vorträge damit harmonisch abstimmt, war auffallend. Die Konzertbesucher, von denen fast keiner die Autoharp kannte, empfanden die in den Spiel- und Gesangspausen einfließenden Erklärungen des Künstlers zur Entstehungsgeschichte des Instruments sehr interessant. Zu erfahren war, dass dieses hierzulande kaum mehr bekannte Instrument eigentlich eine deutsche Erfindung ist, die von Karl August Güttler aus Markneukirchen in Sachsen entwickelt wurde. Er bezeichnete sein 1883 in England zum Patent angemeldetes Instrument als "Volkszither".

Bedeutung gewann das Musikinstrument jedoch nicht auf dem alten Kontinent, sondern in Amerika, wo es zum Folkloreinstrument wurde. Berühmt wurde die Autoharp zu Beginn der 1930er Jahre durch die legendäre Carter Familie. Auch June Carter, die Ehefrau des Country-Musikers Jonny Cash, setzte die Autoharp häufig ein. Sie komponierte das Lied "Ring of fire" das Jonny Cash weltberühmt machte auf der Autoharp.