Bad-Dürrheim Das Kirchenjahr in kleinen Fotos festgehalten

Im Anschluss an die Messfeier hatten die Gottesdienstbesucher die Gelegenheit, im Altarraum die auf zwei kunstvoll gefertigten Holztafeln aufgeklebten kleinformatigen Polaroid-Bilder zu betrachten. Die Holztafeln wurden von Anita Schneckenburger gefertigt, die Fotos von der Kirchendienerin Erna Kienzle. Fast einhundert Aufnahmen hat sie über das Kirchenjahr hinweg gemacht, in denen sich die Ereignisse in dem Gotteshaus widerspiegeln. Unter dem Ausstellungsmotto "Ein Jahr im Leben unserer Kirche", kann der Betrachter Gottesdienstfeiern im Zyklus des protestantischen Kirchenjahres mit seiner jeweiligen Farbgebung genauso wieder finden, wie Trauerfeiern und Konzerte.

Die Konfirmanden halfen eifrig mit, um die 90 Fotografien auszuschneiden, zu sortieren und auf die Tafeln aufzubringen, erzählte die Pfarrerin. Um jedem Besucher das Betrachten der kleinen Fotos zu ermöglichen, wurden Lupen bereit gelegt. Die am gestrigen Sonntag den ganzen Tag über geöffnete Kirche wurde nach dem Abendgebet gegen 19 Uhr geschlossen. Offen ist die Kirche auch heute von 19 Uhr bis 22 Uhr. Besucher sind zu Lesungen, Orgelmusik und Verweilen sowie zum Nachtgebet eingeladen. Zu den besinnungsvollen Stunden wird der Chorraum mit 100 Kerzen erleuchtet.

Am Dienstag, 31. Oktober, dem Reformationsfeiertag, findet ab 10 Uhr der vom Musik- und Trachtenverein Öfingen umrahmte Festgottesdienst statt. Im Anschluss wird im Pfarrhaus zum Kirchkaffee und zur Luthertorte eingeladen. Auch an diesem Tag ist das Gotteshaus ganztägig geöffnet. Der in der evangelischen Kirchengeschichte bedeutsame Tag endet mit dem Abendgebet um 18 Uhr.