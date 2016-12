Bad-Dürrheim CDU diskutiert Steuerpolitik in Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis. CDU-Kreisvorsitzender Andreas Schwab hat auf den morgigen Donnerstag, 8. Dezember, 19.30 Uhr, nach Bad Dürrheim in das Hotel "SoleGarten" zu einer gemeinsamen Kreisvorstandsitzung mit dem Vorsitzenden der Mittelstandsvereinigung Schwarzwald-Baar, Rainer Christel und weiteren Mittelständlern eingeladen. Als zentrales Thema wird die aktuelle Steuerpolitik behandelt. Ein Steuerfachmann aus der Region wird eine kurze Einführung aus dem Blickwinkel des Mittelstandes geben. Bundestagsabgeordneter Thorsten Frei wird in der anschließenden Diskussion Rede und Antwort stehen. Ferner steht auf der Tagesordnung ein Rückblick auf den Kreisparteitag mit Kultusministerin Susanne Eisenmann sowie auf den CDU-Bundesparteitag in Essen, an dem fünf Delegierte mit teilnahmen.