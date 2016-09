Bad Dürrheim-Hochemmingen (kal). "Es ist eine Sauerei wenn man am Abend heimkommt und feststellen muss, dass man nicht mehr in seine Garage fahren kann, weil davor eine Baustelle eingerichtet wurde", so Harald Fischerkeller. Der Ortschaftsrat kritisierte scharf, dass das mit der Verlegung des Breitbandkabels beauftragte Unternehmen die Grundstückseigentümer über den Beginn der Erdarbeiten nicht informiert habe. Fischerkeller pflichtete somit einem Bürger bei. Da auch keiner der Arbeiter Deutsch gesprochen habe, stießen seine Beschwerden auf taube Ohren, war von dem Beschwerdeführer zu hören. Ortsvorsteher Helmut Bertsche versicherte, sich zur Behebung des Problems mit dem Zweckverband in Verbindung zu setzen.