Bad-Dürrheim Brunnen wäre schön

Bad Dürrheim-Öfingen (kal). Auch wenn es in den vergangenen Jahren keine Fortschritte bei Neugestaltung des Platzes an der Weggabelung der Stammstraße/Staigstraße gab, ist die Sache längst nicht vom Tisch. Das machte Ortsvorsteherin Astrid Schweizer-Engesser in der jüngsten Ratssitzung deutlich, indem sie die Ratsmitglieder aufforderte, sich die Örtlichkeit nochmals näher anzuschauen und Gestaltungsvorschläge zu machen, die bei der nächsten Ortschaftsratsitzung erörtert werden können.