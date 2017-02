Bad-Dürrheim Bioland-Schweinestall nicht ganz vom Tisch

Mit der vorerst auf zwei Jahre festgelegten Sperre sind sämtliche Baumaßnahmen untersagt. Die Sperre könne jedoch auch vorzeitig beendet werden, wenn der Fall einer Ausnahmeregelung eintreten würde, äußerte sich Bürgermeister Walter Klumpp dazu. Um eine Ausnahmeregelung in Erwägung ziehen zu können, sei die Modifizierung der Pläne zur Ausschaltung der Konfliktpotentiale erforderlich. Einer sei laut dem Gutachten eines Sachverständigen die Überschreitung des Zielwertes von einem Prozent der in einem Jahr zulässigen Geruchsstunden. Die Geruchsbelästigung könne dabei insbesondere im Oberbaldingen Wohngebiet "Kirchäcker" und im Nachbarort Biesingen auftreten. Geprüft werden müsse zudem, inwieweit der landwirtschaftliche Betrieb ein Vogelschutzgebiet tangiere. Desweiteren stellte der Bürgermeister klar, dass der Fremdenverkehr auf der Ostbaar mit Ferienwohnungen, dem Feriendorf in Öfingen und dem Campingplatz in Sunthausen sehr wohl eine Rolle spiele.

Zuvor hatte Michael Messmer die Frage aufgeworfen, wo in Oberbaldingen Touristenpotential vorhanden sei, das schützenwert wäre. Er hielt die Ortschaftsräte auch dazu an, sein Projekt und das seines Vaters Urban auseinanderzuhalten, der sich seit Jahren mit der Stadt in einem Rechtsstreit befindet. Sein Vater plant im Gewann "Rauäcker" einen konventionellen Schweinemastbetrieb zu bauen. Die Sache ist seit geraumer Zeit beim Verwaltungsgerichtshof in Mannheim anhängig.

Weitaus kleiner, was die Dimension der Hofstelle und die Anzahl der Tiere betrifft, will der junge Landwirtschaftsmeister seinen Betrieb nach den Biolandlinien ausrichten. Sein Kerngeschäft soll die Ferkelerzeugung für Biolandbauern sein, wozu er Stellplätze für 250 Zuchtsauen und 816 Ferkelaufzuchtplätze sowie 482 eigene Mastsauenplätze benötigt. Untergebracht werden sollen die Tiere in sieben Ställen mit Pultdach. Die Stellflächen für die Tiere sind ohne Spalten. Eingestreut werde Stroh, was auch für den Auslaufbereich der Tiere außerhalb der Gebäude verwendet werden soll. Harn und Kot werde getrennt abgeleitet, was Immissionsmindert sei, erklärte Messner.