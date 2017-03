Bad-Dürrheim Beide Herrenmannschaften hoffen auf die Meisterschaft

Seit drei Jahren gibt es in der 231-köpfigen Oberbaldinger Fußballabteilung auch wieder eine A-Jugend, diese Altersklasse ist für alle Vereine wichtig. Dynamische Menschen auf der Schwelle zum Erwachsenendasein sind schlichtweg Bindeglieder, die TuS-Abteilung soll so attraktiv werden, "dass unsere Jungs in keinem anderen Verein spielen wollen", wünscht sich Stern. Von den Bambini bis zur A-Jugend sind alle Nachwuchsklassen besetzt, das TuS-Domizil wird in Eigenregie geführt und wurde zurückliegend modernisiert.

Momentan haben die Fußballer keine Geldsorgen, unter anderem der Ausrichtung des Baar-Pokals wegen. Dieser kann aber nur alle sieben Jahre in Oberbaldingen stattfinden, Mülberger und Kassierer Dietmar Kleinhans haben die "Scheine" also weiterhin im Blick zu behalten. "Wir wollen dieses Jahr eine neue Einnahmequelle erschließen und sind Ende Juli beim Fest der Pferde auf den Immenhöfen mit einem Verkaufsstand präsent. Theoretisch sollte das eine rentable Geschichte werden", so der Vorsitzende. Wenn in einem Verein, respektive in einer Abteilung, vieles rund läuft und sich das Wir-Gefühl einstellt, bleibt man auch länger und zeigt Treue. Rolf Merz, Martin Schneckenburger, Heinz und Horst Glunz sind seit vier Jahrzehnten Mitglieder, Berthold Wenzler und James Hepfer seit nun 30 Jahren. Auf 20 Jahre Mitgliedschaft blickt Armin Wehrle zurück.