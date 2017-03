Bad-Dürrheim Bei "Neuen Wohnformen" geht’s voran

Bad Dürrheim. Rund 20 Personen haben bislang Interesse an einer Teilnahme bekundet. Eine neue Informationsveranstaltung zu diesem Thema findet am Montag, 13. März, um 18 Uhr in den Vereinsräumen in der Viktoriastraße 7, Bad Dürrheim, statt. Es ist ein von der Projektbegleiterin Eva Wonneberger moderierter Abend, der über den aktuellen Stand informiert. Wonneberger wird mit Unterstützung einer fachkundigen Kollegin die Gruppenwünsche klären, um einen handlungsfähigen Initiativverbund herzustellen. Das ist ein wichtiger Schritt, um das Projekt entscheidend voranzubringen. Der Verein lädt alle Interessierten zu dieser Veranstaltung ein. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.