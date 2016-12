Bad-Dürrheim Bei Arbeitsunfall in Werkhalle schwer verletzt

Bad Dürrheim. Am Mittwoch, kurz vor 13 Uhr, ist ein Mitarbeiter eines Getränkeherstellers in einer Lagerhalle in der Seestraße von einem fahrenden Gabelstapler erfasst und dabei schwer verletzt worden. Im Bereich einer Laderampe benutzte der 46-jährige Mann nicht – wie vorgeschrieben – einen markierten Fußgängerbereich, der an der Laderampe vorbeiführt, sondern ging direkt hinter einem rangierenden und mit gelber Rundumleuchte sowie Warnrückfahrscheinwerfer versehenen Gabelstabler vorbei. Just in diesem Moment rangierte der Fahrer des Staplers rückwärts und erfasste den 46-Jährigen. Der wurde zu Boden gestoßen und dabei schwer verletzt. Nach einer Erstbehandlung noch in der Halle des Getränkeherstellers brachte ein Rettungshubschrauber den Mann in das Schwarzwald-Baar Klinikum.