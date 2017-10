Bad Dürrheim-Öfingen. In der evangelischen Kirche in Öfingen wird vom 29. bis zum 31. Oktober die Reformation gefeiert. Der Gottesdienst findet am Sonntag, 29. Oktober statt, Beginn ist um 9.30 Uhr integriert ist die Eröffnung der Ausstellung: Ein Jahr im Leben unserer Kirche. Um 18 Uhr steht das Abendgebet an, die Kirche ist den ganzen Tag offen. Offen ist die Kirche auch am 30. Oktober von 19 Uhr bis 22 Uhr, mit hunderten Kerzen, Lesungen, Stille, Orgelmusik lädt das Gotteshaus zum Kommen und Verweilen ein, um 22 Uhr schließt sich das Nachtgebet an. Ein Festgottesdienst mit dem Musik- und Trachtenverein Öfingen wird am 31. Oktober, dem Reformationsfeiertag, gefeiert. Beginn ist um 10.00 Uhr mit Kirchkaffee und Luthertorte, um 18 Uhr ist das Abendgebet