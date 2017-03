Bad-Dürrheim Arbeiten am Solemar

Bis 5. April soll die Maßnahme abgeschlossen sein, zeigt Spettel den Zeitplan auf. Also rechtzeitig, bevor am Sonntag, 9. April, zur Aktion "Fit in den Frühling" ins Solemar eingeladen werde.

Mitgeschäftsführer Uwe Winter merkt an, dass die jetzigen Arbeiten nichts mit der geplanten Erneuerung der Dachhaut der Solemar-Kuppeldächer zu tun haben. Diese Sanierung sei fürs nächste Jahr vorgesehen, wenn die Finanzierung stehe. Derzeit laufen die Zuschussanträge für die rund 2,3 bis 2,5 Millionen teure Maßnahme. Eine Förderung von fast einer Million Euro ist aus dem Tourismusinfrastrukturprogramm vorgesehen. Dem muss jedoch noch der Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau des Landtages grünes Licht geben.