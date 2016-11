Bad-Dürrheim Anton-Häring-Preis an Jugendwehr

Bad Dürrheim. Die seit 2007 in Bad Dürrheim bestehende Bürgerstiftung "Gelingendes Leben" hat sich neben ihrem vielschichtigen bürgerschaftlichen Engagement seit vier Jahren auch zur Aufgabe gemacht, sozial engagierte Jugendliche mit Preisen zu belohnen. Deren Übergabe an die jungen Leute war auch heuer mit einer kleinen Feier im Weinbrennersaal vom Haus des Gastes verbunden, zu der Andrea Kanold vom Stiftungsvorstand zahlreiche Gäste begrüßen konnte. Darunter auch Bürgermeister Walter Klumpp, der bei seiner Ansprache die vielfältigen Aktivitäten der Bürgerstiftung in der Stadt hervor hob, zu denen er unter anderem die Unterstützung der Projekte Kulturlotsen und Sommerwerkstatt, der kleinen Galerie im Rathaus und den Stifterweg zählte.

In Bad Dürrheim könne man sich darüber freuen, dass hier viele Menschen ehrenamtlich tätig sind, und somit Beiträge für Werte zum bewussten Miteinander geleistet werden. Auf die engagierten Jugendlichen könne man stolz sein. Lobenswert sei, dass die Bürgerstiftung zur Würdigung des Engagements den Jugendsozialpreis eingeführt hat, fasste das Gemeindeoberhaupt zusammen.

Als Festredner konnte die Bürgerstiftung den Goldmedaillengewinner in der nordischen Kombination bei den olympischen Spiele von Turin in 2006, Georg Hettich, gewinnen. Der als Entwicklungsingenieur bei Aesculap in Tuttlingen tätige Hettich schilderte seine Erfahrungen aus dem Sportlerleben und verband damit Empfehlungen an die aufmerksam ihm zuhörenden Jugendlichen. Der einstige Weltklassesportler äußerte sich überzeugt davon, dass er ohne die manchmal schmerzlich erlebten Niederlagen nie Olympiasieger geworden wäre. Nach dem sportlichen Triumph ging ihm jedoch seine Unbeschwertheit verloren, da alles mit dem Studium, Training und vielen Terminen und Interviews fortgeschrieben war. Erst bei seiner letzten Saison im Jahr 2010 gewann er seine Unbeschwertheit wieder.