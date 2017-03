Bad-Dürrheim 46-Jähriger bei Messer-Attacke verletzt

Ein 46-jähriger Mann aus Bad Dürrheim hatte dort gegen 21 Uhr beobachtet, wie sich zwei junge Männer im Alter zwischen 20 und 25 Jahren an einem Fasnetswägelchen zu schaffen machten. Laut Jörg Gleichauf vom Polizeiposten Bad Dürrheim handelte es sich bei dem Gefährt um einen für Fasnetszwecke umgebauten Rollator. Der 46-Jährige habe die beiden Männer angesprochen und gefragt, was sie denn da machten. Daraufhin habe einer der jungen Männer eine Armbewegung in Richtung des 46-Jährigen ausgeführt. Der 46-Jährige habe schützend seinen Arm vors Gesicht gehalten. Dann seien die beiden jungen Männer in verschiedene Richtungen davongelaufen.

Nach dem Vorfall liegt Messer auf dem Boden

Der 46-Jährige habe anschließend auf dem Boden vor ihm liegend ein Messer entdeckt und bei sich Verletzungen bemerkt. Es handelte sich laut Polizei um eine Schnittverletzung an dem Handballen der Hand, mit der sich der 46-Jährige vor dem Angriff geschützt hatte. Eine weitere Verletzung habe der Geschädigte im Bereich einer Augenbraue erlitten, außerdem eine Rötung an einer Wange.