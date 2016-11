Bad-Dürrheim 24 Türchen öffnen sich

Tamara Pfaff, Vorsitzende des Gewerbevereins, verteilte die markanten roten Holzschilder, die mit leuchtend weißen Zahlen von 1 bis 24 versehen sind. Sie werden vor den Geschäften aufgestellt . In diesem Jahr sind auch wieder das Kurstift sowie die Seniorenresidenz Scheffelhof mit dabei. Der Adventskalender findet in diesem Jahr zum neunten Mal statt, erinnerte Tamara Pfaff. Es sei eine spontane Idee vom Forum Innenstadt gewesen. Drei Bürger haben sich damals bereit erklärt, die 24 roten Schilder anzufertigen, die bis heute noch gute Dienste tun sind und jedes Jahr zum Einsatz kommen. "Sie verschönern unsere Innenstadt und wecken die Neugierde", freute sich die Vorsitzende.

Es sei sehr erfreulich gewesen, dass die Betriebe ihre Zusage zum Mitmachen mit Wunschtermin sehr schnell mitgeteilt hatten. Das habe viel Arbeit erspart, Wer an welchem Tag seine Überraschung bereit hält, ist den Flyern und Plakaten zu entnehmen, die von Linda Grossmann, Auszubildende bei der Kur- und Bäder, angefertigt wurden.

Die mitmachenden Händler und Gastronomen haben sich wieder nette Dinge ausgedacht, die sie an ihre Kunden verschenken werden. In einigen Läden gibt es Rabatt bei einem Einkauf. Den Beginn macht wie in jedem Jahr die Metzgerei Münsch, dann geht es weiter quer durch die Innenstadt. Sehr erfreulich sei es, dass an den Sonntagen, an denen die Geschäfte geschlossen sind, einige gastronomische Betriebe mitmachen, so wird es keinen Leerlauf geben. In geschmälerter Form gibt es in diesem Jahr auch wieder den "Lebendigen Adventskalender", an dem sich jeweils an einem Tag drei Betriebe beteiligen. Sie werden von 17 bis 17.30 Uhr ein kleines Programm anbieten.