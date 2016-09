Althengstett Zwei Besonderheiten prägen das neue Programm

Althengstett-Neuhengstett. Michael Grube kommt als weltbekannter und weit gereister Geiger erneut in den Nordschwarzwald. Er knüpft an Auftritte im Paracelsus-Krankenhaus Unterlengenhardt, in Bad Wildbad und der St. Aureliuskirche Hirsau an. Heute ist er ab 19.30 Uhr nach 2015 erneut zu Gast in der Neuhengstetter Waldenserkirche. Der Eintritt ist frei.