Althengstett Zum Schulstart ein kräftiger Energieschub

Zum zweiten Mal organisierte Andrea Rüfle die Initiative der Bio-Brot-Box für Abc-Schützen im Gäu. "Es soll eine nachhaltige Initiative sein", sagte die Betreiberin des Bio-Lebensmittelgeschäfts "Grünling" in Althengstett. Deshalb gibt es nicht nur für die neuen Grundschüler in Althengstett und seinen Teilorten, Gechingen, Ostelsheim sowie Simmozheim das gesunde Frühstück. Vielmehr erhalten auch die Lehrer Material, um sich mit den Kindern "auf die Spur des Ökolandbaus" zu machen. So heißt nämlich das Aktionsheft, das Rüfle dem Gesamtpaket beilegt.

Packen mit System

Am Samstag konnte man die vorbereitende Pack-Aktion im "Grünling" verfolgen. "Wir waren schon bei der Premiere im vergangenen Jahr dabei und sind von dem Projekt überzeugt", sagte Andreas Kubesch, Kreisvorsitzender der Grünen. Zusammen mit einem vierköpfigen Team war schnell ein System an den Tischen entstanden und die Boxen in kürzester Zeit mit den Produkten befüllt. 163 Jungen und Mädchen, die in diesem Jahr in den Gäugemeinden eingeschult wurden, erhalten in den kommenden Tagen die Brot-Box. "Ich kann mir vorstellen, den Kreis auf weitere Schulen im hiesigen Einzugsbereich auszudehnen", äußerte sich Rüfle.