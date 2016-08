Althengstett Wissbegierige Knirpse untersuchen Wassertiere

Bald sind die kleinen Forscher fündig geworden. Stolz präsentieren sie ihre Ausbeute. Sie haben vor allem Wasserskorpione, Frösche, Wasserwanzen und Wasserschnecken sowie seltene Blutegel gefangen. Besonders interessant macht den umfangreichen Fang, dass Baumgärtner zu fast jedem Wassertierchen Erklärungen und kurze originelle Geschichten erzählen kann.

Immer wieder Staunen

Danach geht es im Ökomobil hoch her. Die Kinder betrachten ihre kleinen Tiere unter dem Mikroskop und können nur staunen darüber, wie perfekt die Tiere dem Leben im Wasser angepasst sind. Jetzt werden die kleinen Geschöpfe mittels Videoprojektion auf eine große Leinwand geworfen. Erneutes Staunen bei den Kindern. Besonders beeindruckt sind sie von den dunklen Blutegeln, als sie erfahren, dass diese lediglich alle zwei Jahre eine Mahlzeit in Form von Blut zu sich nehmen müssen.

Auch dass sie bis heute medizinisch zum Schröpfen verwendet werden, macht bei den Kindern Eindruck.

Am Ende der Veranstaltung werden dann die Tiere wieder in ihren gewohnten Lebensraum zurückgebracht. Erstaunlich ist, wie unbefangen und ohne Furcht die Kleinen die glitschigen Tiere anfassen. "Kinder haben noch einen ganz natürlichen Umgang mit Tieren, wenn sie früh mit ihnen in Berührung kommen", weiß Baumgärtner.