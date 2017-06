Althengstett Windkraft: Kaum geeignete Standorte

Gute Ertragschancen auf dem Köpfle

Ein Ausschlusskriterium für viele Flächen im Ort sei die Windhöffigkeit, also das Ertragspotenzial, so die Verwaltung. Ohne eine entsprechende Windhöffigkeit lässt sich eine solche Anlage nicht betreiben. Nur zwei Gebiete kämen in Frage: eines im Osten und eines auf dem Köpfle. Momentan eigne sich aufgrund vorhandener Restriktionen nur die Fläche auf dem Köpfle für die Errichtung einer Windkraftanlage. Dadurch verkleinere sich ein etwaiges Untersuchungsgebiet für eine artenschutzrechtliche Prüfung. Die konkrete Festlegung von Flächen für Windkraftanlagen für die kommenden Jahre durch die Aufstellung des Teilregionalplans Windenergie könnte laut Gemeindeverwaltung als Anlass genommen werden, mindestens ein Vogelschutzgutachten zum Rotmilan für die Hengstetter Gemarkung zu erstellen. Das »Kurzgutachten« im Auftrag des Nachbarorts Ostelsheim sei mittlerweile fünf Jahre alt. Drei Horste von Rotmilanen seien 2012 festgestellt worden, weshalb von einem Dichtezentrum ausgegangen werde. Der Augenschein zahlreicher Rotmilane, die über Althengstett kreisen, spreche gegen eine grundsätzliche Veränderung der Population in den vergangenen Jahren.Die Art genieße sehr großen gesetzlichen Schutz. Dass das Regierungspräsidium Karlsruhe hohe Hürden für eine Genehmigung sieht, sei am Stopp der Windkraftpläne bei Horb 2013 deutlich geworden, wo ein Gutachten des Naturschutzbunds Deutschland nach zweijähriger Planungszeit dem Vorhaben ein Ende gesetzt habe. Der Oberbürgermeister von Tübingen, dessen Stadtwerke das Vorhaben planten, habe damals vergeblich protestiert: »Es reicht doch nicht aus, dass man Rotmilane sieht.« Genau dies geschehe über Althengstett: Man sehe täglich und häufig Rotmilane. Das Thema Windkraft steht am Mittwoch unter anderem auf der Tagesordnung des Althengstetter Gemeinderats, der ab 19 Uhr im Rathaus tagt.