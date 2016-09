Althengstett Warteschlangen überraschen Helferteam

"Sehr ungewöhnlich"

"Es gab von Anfang an Warteschlangen, was für einen Sommermonat sehr ungewöhnlich ist", sagte Carmen Blaich, DRK-Bereitschaftsleiterin aus dem Ortsverein Calw. Da der Strom der Spender nicht abriss, wurde die Aktion um eine Stunde verlängert. Gleich zu Beginn waren zahlreiche Soldaten aus der nahen Graf-Zeppelin-Kaserne in Calw dem Spendenaufruf gefolgt. Keines der Feldbetten, auf denen das Blut abgenommen wurde, blieb mehr als zwei Minuten frei. Schon bei der Anmeldung wurde für die DRK-Helfer ersichtlich, dass sich der Einzugsbereich der Spender gegenüber den Vorjahren deutlich vergrößert hatte und bis weit in den benachbarten Landkreis Böblingen hineinreichte.

Insgesamt 187 Blutkonserven wurden abgenommen für Menschen, die durch Krankheit oder Unfall auf den Lebenssaft oder seine Bestandteile angewiesen sind. "Mit 32 Erstspendern erweitert sich das Potential künftiger Stammspender um eine beachtliche Zahl", freute sich der Calwer DRK-Vorsitzende Uwe Blaich. Darüber hinaus ließen sich 47 Spender zusätzlich typisieren, um mittel- oder langfristig als Stammzellenspender für Leukämie-Patienten zur Verfügung zu stehen.