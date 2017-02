Althengstett Von der findigen Projektidee bis zur Umsetzung

Betreuung vor Ort

Die Geschäftsstelle bietet besondere Beratungstermine an, zu denen sich Interessierte anmelden können – am 28. Februar von 12 bis 6 Uhr rund um Gechingen, Althengstett, Os­telsheim und Simmozheim. "Wir freuen uns auf Anmeldungen und kommen gern vor Ort, um potenzielle Antragsteller zu beraten", betont Smith.

Anmeldungen können per Mail an info@leader-heckengäu.de gerichtet werden, oder telefonisch unter 07031/663-1172 oder -2141. Online finden sich umfassende Infos rund um Leader Heckengäu auf www.leader-heckengäu.de. Projektideen können in allen drei Handlungsfeldern des Programms eingereicht werden: Leben und Arbeiten auf dem Land im Einklang von Familie und Beruf, Kultur und Natur, naturnaher, ländlicher Naherholungs- und Erlebnistourismus sowie Landschaftspflege und Naturschutz. Das Projekt muss im Leader -Aktionsgebiet liegen und auf einem realistischen Zeitplan beruhen.