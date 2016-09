Althengstett Vom neuen Umgang mit Demenz

Althengstett-Neuhengstett. "Wir habe für solche Fälle einen Fonds aus Spendengeldern gebildet, um in Notfällen schnelle, unbürokratische Hilfe leisten zu können", unterstreicht Pfarrer Klaus Dietrich Wachlin. Dem Geistlichen ist es ein Herzensanliegen, auf die versteckte Armut in der Region hinzuweisen. Wachlin freut sich darüber, dass es in seiner Doppelkirchengemeinde Althengstett-Neuhengstett/Ottenbronn ungewöhnlich viele Gemeindeglieder gibt, die sich im diakonischen Bereich engagieren.

In der Waldensergemeinde und dem Nachbarort Ottenbronn wird Helfen von jeher groß geschrieben. Alljährlich feiert die Doppelkirchengemeinde ihren Diakoniesonntag. Die Gemeindeglieder treffen sich, tauschen sich aus, ziehen Bilanz und beschäftigen sich mit neuen zukunftsweisenden Ideen.

"Betroffene haben Recht auf ein eigenes Leben"