Althengstett Treffen fürs Fan-Repertoire

Die Animexx findet zweimal im Monat am Samstag statt. Hauptsächlich trifft man sich, um sein Fan-Repertoire aufzustocken, Leute kennenzulernen und Bekannte wieder zu treffen. Die Animexx-Gruppe veranstaltet in ganz Deutschland Treffen, wie zum Beispiel Animexx München/Bremen, EpicCon, Chizuru und mehr.

Mit Gleichgesinnten reden

In Stuttgart ist um 14.30 Uhr Einlass. Man kann sich aber davor schon auf dem Grundstück aufhalten und mit Gleichgesinnten sprechen. Ungefähr um 21 Uhr endet das Treffen. Im Stuttgarter Jugendhaus gibt es einen Karaoke-Raum, in dem man singen kann, einen Gamer-Raum, in dem man an Konsolen spielen kann, viele Tische, an denen man mit seinem 3DS spielen oder Karten tauschen kann (Yu-Gi-Oh Karten oder Pokémon Karten).