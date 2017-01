Althengstett Team entwickelt Produktpalette stetig weiter

Die richtige Kombination aus Technik, Material und Design hat dem "Steinboc"-Team Erfolg beschert. "Von der Anfangsserie von rund 250 Boards haben wir so langsam alle verkauft", berichtet An­dreas Wundersee auf Nachfrage des Schwarzwälder Boten. Der Fokus bei der Vermarktung liege momentan auf dem eigenen Online-Shop. Außerdem arbeitet das "Steinboc"-Team mit Händlern in Dortmund, Karlsruhe, Stuttgart, Nürnberg und München eng zusammen. Die Käufer kommen hauptsächlich aus Deutschland und Österreich. "Wir haben aber nicht nur in Süddeutschland Kunden, sondern auch in Kiel oder Berlin."

Inzwischen bietet das "Steinboc"-Team auch Zusatzartikel an. "Sämtliche Produkte in unserem Online-Shop sind von uns gestaltet. Die Shirts sind überwiegend aus Bio-Baumwolle und wurden von einer kleinen Siebdruckerei in Berlin für uns produziert", berichtet Wundersee. Die Snowboardtaschen, die "Steinbacs", seien aus recycelten Werbebannern hergestellt, die dem Team von Breuninger in Stuttgart zur Verfügung gestellt wurden. "Genäht wurden sie von einer lokalen Polsterei in Karlsruhe."

Und auch damit nicht genug: Momentan arbeiten die "Steinböc(k)e", wie sich die Entwickler nennen, an Skiprototypen. "Wie bei unserem Snowboard erproben wir dafür neue Materialien und sind in diesem Zusammenhang auch auf der Suche nach einem neuen Hersteller", so Wundersee. Momentan verhandle man mit einem österreichischen Produzenten.

Geschäftsabwicklung gar nicht einfach

Die Geschäfte der Steinboc GmbH mit Sitz in Schömberg zu koordinieren und am Laufen zu halten, ist manchmal gar nicht einfach, denn die Snowboard- und Skitüftler leben in Stuttgart, Ulm, Augsburg, Ingolstadt und Düsseldorf. "Wir koordinieren unsere Aufgaben weiterhin überwiegend online. Wir skypen wöchentlich und gehen die aktuelle Aufgabenliste durch. Dabei werden zum einen gemeinsam Entscheidungen getroffen, zum anderen wird auch besprochen, welche Aufgaben anfallen und wie man diese verteilt", beschreibt Wundersee das Vorgehen. Es gebe natürlich eine grobe Bereichszuteilung. Die Maschinenbauingenieure seien beispielsweise für alle Fragen rund um die Entwicklung von Skiern sowie Snowboard zuständig, und der Grafikdesigner kümmere sich um alle gestalterischen Themen.

Außerdem versuche das Team, sich regelmäßig zu treffen. Das sei aufgrund der großen Distanzen jedoch zunehmend schwierig. Das nächste Mal ist das am 21. Januar der Fall. Dann steht ein Snow­boardtest im Montafon an, nachdem das Testevent im Dezember in Oberstdorf wegen Scheemangel abgesagt werden musste.