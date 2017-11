Althengstett Runde um Runde für den Waldkindergarten

Die Teilnahme war freiwillig und für alle offen. Auf einem Laufzettel konnte für jede absolvierte Runde ein Stempel abgeholt werden. Am Ende wurde die Laufleistung addiert und der Einsatz mit einer Urkunde sowie einem kleinen Geschenk honoriert. Ein Riesenspaß für die Kleinen, die sich nebenbei auf dem Parcours auch in Sachen Koordination, Beweglichkeit beim Krabbeln durch einen Tunnel und in Geschicklichkeit beim Laufslalom üben konnten.