Althengstett Reise in die Welt und Zeit von Luther

"Luther bei die Fische! – Begnadetes Musikkabarett" ist der Auftritt des Duos Camillo am Donnerstag, 11. Mai, ab 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus überschrieben. Die beiden Künstler touren seit 1990 durch das deutschsprachige In- und Ausland. Sie standen mittlerweile auf rund 1200 Bühnen. 2010 wurde das Duo Camillo als bestes Kirchenkabarett mit der "Honnefer Zündkerze" ausgezeichnet.

Besonderes Projekt

Ein ganz besonderes Musical-Projekt von Kirchengemeinde und Gemeinschaftsschule startet diesen Freitag mit den ersten Schnupperproben. Das Singspiel besteht aus einem Theaterstück zum Leben von Martin Luther und dazu passenden Liedern. Für die Aufführung des Musicals wurden Kinder ab der dritten Klasse und Jugendliche sowie weitere Mitarbeiter gesucht. Sie werden gemeinsam wöchentlich bis zur Premiere am 25. Juni in der Althengstetter Festhalle eifrig proben. Eine weitere Vorstellung ist am 2. Juli in der Calwer Aula geplant.

In dem Stück ist 31. Oktober. Kinder ziehen maskiert durch die Straßen und Gassen der Stadt. Sie rufen: "Süßes oder Saures!". Es ist Halloween. Am Ende der Straße klopfen sie an eine Tür. Ein Mann öffnet. "Ich bin sehr überrascht", sagt er, "was heute in der Stadt los ist. Ich dachte immer, heute, am 31. Oktober, erinnert ihr euch an mich!".

Die Kinder schauen ihn irritiert an. – "Ach, ihr kennt mich nicht. Ich würde euch gerne meine Welt zeigen. Wollt ihr sie kennenlernen?" Das klingt nach Abenteuer. Die Jungen und Mädchen erleben eine aufregende Reise in die Zeit und die Welt von Martin Luther, der die Weltgeschichte nachhaltig verändert hat. Auf diese Reise begibt sich auch das Publikum.