Althengstett Musikverein startet ab morgen samt Narrenschar durch

Gute Gelegenheit

Eine gute Gelegenheit zum feiern bietet die "Jetzt-wird’s-Schmotzig-Party" am Donnerstag in der Festhalle Althengstett. Längst über den Ort hinaus bekannt ist die gute Stimmung an diesem Abend. Wie in den vergangenen Jahren heizt DJ Fun4You der Masse ein. Auftritte der Narrenzunft Althengstett, der 1. Calwer Narrenzunft 04 und de Lätz-Latzhoos-Gugga sind geplant. Dazwischen können sich die Gäste auf zwei Dancefloors und in drei Bars vergnügen. Hallenöffnung am Donnerstag ist um 19 Uhr, die Party beginnt um 20 Uhr.

Nicht weniger stimmungsvoll geht es am Fasnetsamstag, 25. Februar, ebenfalls ab 20 Uhr bei der MVA-Fasnet-Nacht zu. Wem die Massen bei den Hallen- und Zeltveranstaltungen in der Umgebung zu viel sind, der findet in Althengstett eine gute Alternative. Auch an diesem Abend sorgt DJ Fun4You für die richtige Musik, für Abwechslung erneut die vereinseigenen Lätz-Latzhoos-Gugga. Den richtigen Hexenzauber liefern die Narrenzunft Calw sowie im Jahr nach dem großen Jubiläum wieder die Narrenfreunde Heckenbeerlesgäu aus Ostelsheim mit ihren spektakulären Show-Einlagen. Dazwischen kann an der Bar entspannt werden. Karten für beide Veranstaltungen sind noch an der Abendkasse erhältlich.