Althengstett Mit Leib und Seele Chorleiterin

Vorausschauend hatte die Vorsitzende auch schon einige Einträge für die Terminkalender der Mitglieder parat. Am 9. April steht die Teilnahme am Chorverbandstag in Altburg auf dem Programm. Am 1. Mai ist der Gesangverein Eintracht Ottenbronn wieder Gastgeber für hunderte von Wanderfreunden, die im Rahmen ihrer Maiwanderung zum Mittagessen oder Kaffeetrinken in der Ottenbronner Sängerhalle einkehren. Anfang Oktober wirkt der Gesangverein dann bei der Gestaltung des Erntedank-Gottesdienstes mit.

Auch die Termine für die Waldweihnacht am 10. Dezember und das Singen beim Weihnachtsgottesdienst am 25. Dezember stehen schon fest.

Für langjährige Treue zum Verein wurde Eugen Nonnenmann geehrt. Er gehört dem Verein seit 60 Jahren an. Dies wurde besonders gewürdigt.

Gertrud Dingler ist seit 50 Jahren aktive Sängerin. Baldur Weiß und Lore Weiß singen seit 25 Jahren im Chor mit. Werner Lieb und Richard Dipper sind seit zwei Jahrzehnten aktive Mitglieder des Vereins. Für die Geehrten gab es Urkunden und originelle Geschenke.

Gabriele Koch wurde in der Mitgliederversammlung zur ersten Vorsitzenden und Richard Dipper zu ihrem Stellvertreter gewählt. Maria Krause übernahm das Amt der Schriftführerin, und Richard Dipper wurde zum Kassierer bestimmt.

Als Beisitzer gehören dem Vorstand Monika Kummutat, Albert Kummutat, Petra Dipper, Manfred Rose, Hanne Walz und Ilse Smidt an.

Gertrud Dingler und Baldur Weiß wurden von der Versammlung zu Kassenprüfern, Hanne Walz zur Notenwartin und Angelika Holzäpfel zur Pressewartin gewählt.